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Авиадебоширку привлекли к ответственности за курение на борту самолета

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В аэропорту Кольцово города Екатеринбург задержали жительницу Петропавловска-Камчатского, которая во время полета курила и нецензурно выражалась в адрес бортпроводника. Инцидент произошел 27 октября, рассказал «Известиям» информированный источник.

Согласно протоколу полиции, женщина 1977 года рождения, находясь в туалетной комнате, курила систему нагревания табака IQOS и нецензурно выражалась.

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Уточняется, что самолет украинской авиакомпании Azur Air следовал по рейсу 594 Шарм-эш-Шейх – Екатеринбург – Петропавловск-Камчатский. Экипаж вызвал наряд полиции во время пересадки в Екатеринбурге.

Женщину доставили в дежурную часть, где в отношении нее составили протоколы по ст. 6.24 («Нарушение установленного ФЗ запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»), ст. 11.17 («Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте») и ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

29 октября сообщалось, что нетрезвый россиянин устроил дебош на двух рейсах и остался без отпуска в Египте. Как рассказали в авиакомпании «Россия», мужчина устроил дебош в самолете, потерял паспорт и был депортирован обратно на родину сразу после прилета в Хургаду.

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