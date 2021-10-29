Подрядчик приступил к разбору нижней части водонапорной башни в Архангельске

В Архангельске завершается демонтаж водонапорной башни на Новгородском проспекте. Об этом сообщает городская администрация.

Сейчас подрядчик занимается разбором нижней части постройки. На объекте работает экскаватор, уточняет ИА FlashNord.

Снос планировали завершить к 15 октября, но сроки сдвинули. По данным властей, причиной стала необходимость внести в проектную документацию изменения. Компания-подрядчик выплатит компенсацию за срыв сроков.

Ранее сообщалось, что работы по сносу башни возобновились в августе. По их завершении строительный мусор должны вывезти, а территорию благоустроить.