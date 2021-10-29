Водоснабжающую компанию оштрафовали на 780 тыс. в Волгограде

Волгоградское управление ФАС привлекло к административной ответственности компанию, занимающуюся водоснабжением. Организация без оснований пыталась начислить крупную задолженность юридическому лицу.

Установлено, что ООО «Концессия водоснабжения» обвинило юрлицо в самовольном водопользовании и потребовало выплатить ему 761 тыс. рублей в связи с отсутствием на пожарных гидрантах пломб. Также организацию планировали отключить от водоснабжения.

Предприниматель подал жалобу, после рассмотрения которой антимонопольщики привлекли к ответственности саму водоснабжающую компанию по ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ. Размер штрафа составил 780 тыс. рублей, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Как объяснили в пресс-службе УФАС, организация, осуществляющая водоснабжение, могла требовать сохранность пломб только после того, как сама опломбировала гидранты. «Концессия водоснабжения» назвала свои действия ошибкой.

«Такие «ошибки» ООО «Концессии водоснабжения» как доминирующего хозяйствующего субъекта недопустимы и пресекаются антимонопольным органом. Тем, кто злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке, стоит серьезно подумать, прежде чем совершать такие нарушения. В противном случае придется оплатить штраф больший, чем предполагаемая выгода», — отметил глава Волгоградского УФАС России Роман Лучников.

Ранее в октябре в пресс-службе ФАС рассказали «Известиям», что собираются проверить новую модель реализации автомобилей компании АвтоВАЗ. До этого стало известно, что АвтоВАЗ с 15 ноября 2021 года начнет продажи автомобилей, оснащенных стандартным набором аксессуаров, от которого клиенту нельзя будет отказаться. При этом доплата за дополнительное оборудование составит до 30 тыс. рублей.