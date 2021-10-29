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Саудовская Аравия потребовала от посла Ливана покинуть страну

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Саудовская Аравия потребовала от посла Ливана покинуть страну в течение 48 часов и отозвала своего посла в этом государстве для консультаций. Об этом 29 октября сообщил государственный телеканал Al Ekhbariya.

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«Королевство [Саудовская Аравия] отозвало посла в Ливане, потребовало от посла Ливана в королевстве покинуть страну в течение 48 следующих часов и решило приостановить импорт из Ливана в королевство», — говорится в сообщении.

Напряжение в отношениях между этими странами возникло 27 октября после публикации отрывков интервью министра информации Ливана Георга Кордахи, где он заявил, что действия арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене являются агрессией, а повстанцы-хуситы из группировки «Ансар Алла» вынуждены обороняться.

Премьер-министр Ливана Наджиба Микати позже пояснил, что эти слова были произнесены Кордахи до его назначения министром и «не представляют официальную позицию правительства, особенно касаемо йеменского вопроса и отношений между Ливаном и арабскими братьями».

С августа 2014 года в Йемене ведется гражданская война между правительственными силами и хуситами. С марта 2015-го на стороне международно признанного правительства в военных действиях участвует коалиция во главе с Саудовской Аравией. Договоренности, которые достигли стороны конфликта в конце 2018 года на переговорах в Швеции, так и не были выполнены.

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