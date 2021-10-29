Собака напала на трех человек в Липецке

Сотрудники ветеринарной службы в Липецке проводят профилактические мероприятия после нападения собаки на людей. Животное находится под наблюдением специалистов.

Пес набросился на хозяйку и двух ее родственников в ночь на 26 октября на улице Карьерной. Собака сорвалась с цепи, животное нейтрализовали с помощью медикаментозных средств. Питомца поместили на карантин в приют для животных. Потерпевших направили в больницу для оказания медицинской помощи и вакцинации. По словам хозяйки пса, в семье также содержится кошка, ее также привили от бешенства. Об этом пишет LipetskMedia.

На текущий момент собака находится под наблюдением ветеринарной службы. Специалисты отмечают, что недавно в Липецке проводилась вакцинация животных на улице Доватора в связи с гибелью кошки. Экспертиза показала, что животное заболело бешенством.

Ранее сообщалось, что в Омской области был введен карантин в связи с выявлением бешенства у коровы.