Посещение лесов разрешат в Тюменской области

Пожароопасный сезон завершится в Тюменской области 1 ноября. Жителям региона вновь разрешат посещать леса без ограничений.

Постановление о завершении пожароопасного сезона подписал губернатор Александр Моор. В связи с установлением дождливой погоды и снижением температуры воздуха пожарная опасность в лесах снизилась. Об этом пишет портал «Наш город».

Особый противопожарный режим в Тюменской области начал действовать 19 апреля. В середине мая в регионе вводили режим чрезвычайной ситуации. 1 июля в регионе был отменен режим повышенной готовности.

28 октября особый противопожарный режим отменили в Оренбургской области. В регионе стабилизировалась обстановка с лесными пожарами в связи с изменением погодных условий.