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Сладкий лук: как сделать платье из шоколада

В Париже прошло дефиле в необычных нарядах
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Салон шоколада Париж 2021
Фото: REUTERS/Jana Call me J/ABACAPRESS.COM
В Париже прошел 26-й «Салон шоколада» — модели дефилировали по подиуму в платьях, украшенных сладостями. Самые экстравагантные и сложные наряды — в фотогалерее «Известий»
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Салон шоколада Париж 2021
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
Мероприятие состоялось в выставочном центре Порт-де-Версаль — впервые с начала пандемии
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Салон шоколада Париж 2021
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
В этом году тема салона — «Ренессанс»
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Салон шоколада Париж 2021
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
Для модного дефиле дизайнеры создали целые коллекции нарядов, усыпанных шоколадом
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Салон шоколада Париж 2021
Фото: Global Look Press/Xinhua/Gao Jing
На «Салоне шоколада» свои творения представили 280 шоколатье и кондитеров со всего мира
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Салон шоколада Париж 2021
Фото: Global Look Press/Xinhua/Gao Jing
Для гостей салона были организованы мастер-классы по изготовлению шоколадных изделий от именитых кондитеров
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Салон шоколада Париж 2021
Фото: Global Look Press/Xinhua/Gao Jing
На выставке были представлены целые скульптуры из шоколада
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Салон шоколада Париж 2021
Фото: Global Look Press/Xinhua/Gao Jing
Начинающие кондитеры приняли участие в шоколадных состязаниях
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Салон шоколада Париж 2021
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
В создании некоторых костюмов для дефиле принимали участие и сами модели
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Салон шоколада Париж 2021
Фото: Global Look Press/Xinhua/Gao Jing
По словам моделей, платья со сладостями — невероятно сложные изделия. Вес некоторых нарядов превышал 10 кг
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Салон шоколада Париж 2021
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
Все шоколадные изделия, представленные на выставке, можно попробовать и купить
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