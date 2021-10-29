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В Польше заявили о способе победить Россию в гибридной войне

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Журналист польской газеты wPolityce Мариан Пилка 29 октября назвал способ, с помощью которого Запад сможет победить Россию в гибридной войне.

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Он отметил, что Россия находится в «состоянии глубокого демографического кризиса», вследствие чего в стране «снижается количество рабочей силы на рынке труда».

«Отток квалифицированной рабочей силы представляет угрозу для дальнейшего роста», — подчеркнул журналист.

Пилка посоветовал Евросоюзу отменить визовый режим для России, чтобы молодежь смогла переехать на Запад и устроиться на работу.

Ранее, 16 октября, в Польше предложили Евросоюзу ввести новые санкции в отношении России. Соответствующую инициативу выдвинула учрежденная парламентом страны исследовательская организация «Польский институт международных отношений» (PISM). Причиной для данного решения, как считают представители организации, является «агрессивное» поведение РФ в отношении ЕС.

15 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что странам Запада не нравится стабильное развитие России и ее укрепление на международной арене, поэтому они пытаются оказывать давление на РФ, в том числе санкциями и информационными провокациями.

Ранее, 14 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия подготовит ответ на расширение санкций Евросоюза. По ее словам, действия ЕС политически мотивированы и не имеют никакого отношения к международному праву.

11 октября ЕС расширил черный список по воссоединению Крыма с Россией, включив в него еще восемь человек. Теперь в нем фигурируют 185 физических и 48 юридических лиц. Включенные в список лица заняты на службе в судебных органах Крыма и Севастополя.

В тот же день Совет ЕС продлил до 16 октября 2022 года санкции за химическое оружие, в том числе против россиян. Ограничительные меры нацелены на 15 человек и две организации (сирийская и российская) и подразумевают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание активов.

24 сентября экс-глава фракции «Левых» в бундестаге ФРГ Грегор Гизи заявил, что политика санкций и конфронтации в отношении России не приносит результата. По его словам, с Москвой необходимо вести диалог.

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