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Название нового парка в «Тагильской лагуне – 2» выберут при помощи конкурса

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В Нижнем Тагиле объявили конкурс на название нового парка на территории «Тагильской лагуны – 2». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С предложением объявить конкурс выступили педагоги Городского дворца детского и юношеского творчества (ГДДЮТ), которые принимали активное участие в создании современного пространства.

«Согласен с мнением общественности, что наименование «Тагильская лагуна – 2» сейчас не в полной мере отражает предназначение и масштаб обновленной территории за ГДДЮТ», — прокомментировал глава города Владислав Пинаев.

Как уточняет «ТагилСити.ру», в новом парке обустроены спортивно-образовательные зоны, площадки для занятий экстремальными видами спорта, зоны отдыха, игровые комплексы, лучший в Свердловской области бетонный скейт-парк и картодром. Реконструкция «Тагильской лагуны – 2» обошлась в 500 млн рублей.

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