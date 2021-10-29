Жительнице Удмуртии вынесли приговор за разбойное нападение и убийство

В Удмуртии суд признал виновной в разбое и убийстве 57-летнюю жительницу Балезинского района, которая напала на односельчанку с целью кражи ее накоплений. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Установлено, что осужденная познакомилась с 63-летней потерпевшей летом 2020 года. Придя к ней домой 27 октября того же года, женщина задушила приятельницу принесенным с собой шнурком.

После этого злоумышленница сняла с тела убитой ювелирные украшения, обыскала квартиру и забрала найденные деньги и одежду. Общая стоимость похищенного составила 79 тыс. рублей, пишет Udm-info.ru.

Суд признал женщину виновной по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»), п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в колонии общего режима.

22 октября женщину 35 лет убили выстрелом из ружья в голову на востоке Москвы. Когда жертва вошла в подъезд своего дома, ее там поджидал злоумышленник — бывший свекор жертвы, с которым они делили имущество в суде после недавнего развода. Следователи возбудили уголовное дело.