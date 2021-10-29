Власти Краснодарского края направили 126 млн рублей на поддержку науки

С этого года на Кубани за открытия и достижения в научно-исследовательской деятельности присуждается премия размером 300 тыс. рублей. В общей сложности на поддержку науки из региональной казны выделено 126 млн рублей.

Местные ученые подали 128 заявок на получение грантов Российского научного фонда. Регион находится в лидерах по числу заявок и сумме, которую край планирует выделить на софинансирование, — это 50 млн рублей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

В следующем году регион планирует потратить 50 млн рублей на софинансирование грантов ученым совместно с Российским научным фондом.