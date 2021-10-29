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Спасатели в Москве помогли застрявшей на острове после погони за утками собаке

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Московские спасатели помогли собаке, которая в погоне за утками по парку не смогла самостоятельно выбраться с острова. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Инцидент произошел ранее в этот день. К спасателям поисково-спасательной станции «Терлецкая» обратилась девушка с просьбой помочь ее питомцу. Она пояснила, что во время прогулки по парку пес погнался за утками, нырнул в пруд и оказался на островке в нескольких метрах от берега. Обратно вернуться животное побоялось.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», спасатель Сергей Звонкий надел непромокаемый гидрокостюм и вместе с напарником отправился на помощь животному. Пес испугался незнакомцев и принялся бегать кругами по острову, после чего нырнул в пруд и поплыл к звавшей его хозяйке.

Уже у высокого берега Сергей подхватил животное на руки и передал его девушке. Та поблагодарила спасателей за неравнодушие.

В конце сентября лиса забежала на территорию Сретенского монастыря в Москве. Священникам не удалось самостоятельно поймать животное, поэтому они обратились в экстренные службы за помощью.

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