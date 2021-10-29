Более 4 тыс. самозанятых зарегистрировались в Камчатском крае

По состоянию на октябрь в Камчатском крае зарегистрирован 4271 самозанятый. Об этом информирует министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства региона.

«Такая динамика позволяет прогнозировать значительное перевыполнение планового показателя по количеству зарегистрированных плательщиков налога на профессиональных доход. Для Камчатского края, напомню, его значение на 2021 год составляет 1999 единиц», — рассказала замглавы ведомства Наталья Делемень.

В ведомстве отмечают, что благодаря этому статусу физические лица и индивидуальные предприниматели могут платить с доходов от самостоятельной деятельности лишь налог по льготной ставке — 4% от продаж физлицам и 6% от продаж юрлицам, пишет ИА KamchatkaMedia. Отчисления в страховые фонды не предполагаются. Не требуется предоставлять отчетность.

В Башкирии официально зарегистрировано 64,7 тыс. самозанятых, которые уплачивают налог на профессиональную деятельность. По данным правительства республики, в сравнении с показателями прошлого года количество самозанятых увеличилось в три раза. Известно, что за девять месяцев 2021 года в консолидированный бюджет региона от налогов на профессиональных доход самозанятых поступило 108,9 млн рублей.

Самозанятые в РФ за всё время с момента введения специального налогового режима заработали более 620 млрд рублей, уплатили в бюджет около 20 млрд, а их количество превысило 3,1 млн.