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Новое муниципальное предприятие займется освещением в Мурманске

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С 1 января 2022 года в Мурманске создадут новое муниципальное бюджетное учреждение «МурманскГорСвет». Оно будет заниматься вопросами организации освещения улиц и дворов.

Полномочия учредителя учреждения будут возложены на комитет по развитию городского хозяйства. Об этом пишет ИА «Би-порт». С учреждением заключат соглашение о предоставлении субсидий.

Передача муниципального имущества «МурманскГорСвету» пройдет с 1 января по 1 июля 2022 года. В списке значатся 638 объектов, в том числе светильники, линии освещения, опоры и воздушные линии проводов.

С июня 2020 года наружное освещение улиц и дворов обеспечивало акционерное общество «Электросети». Контракт стоимостью 64,1 млн рублей действовал до 31 мая 2021 года. Новый аукцион власти провели в июле. Единственная заявка поступила от «Электросетей», в связи с чем аукцион признали несостоявшимся.

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