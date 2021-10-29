«Умные» остановки устанавливают в Оренбурге

В Оренбурге начали монтировать новые остановочные павильоны. Сейчас работы идут на улице Терешковой, на остановке «Нефтяников». Всего планируется установить 13 «умных» комплексов.

Остановки должны оснастить скамейками, ветрозащитными стеклами, урнами. Там появятся информационные панели, разъемы USB для подзарядки смартфонов, а также кнопка вызова экстренных служб.

На эти цели из городского бюджета выделено порядка 36 млн рублей, пишет «Урал56.Ру».

Ранее сообщалось, что в Оренбургском институте искусств имени Ростроповичей в рамках нацпроекта «Культура» появился виртуальный концертный зал. Студенты могут побывать на лучших концертах, не выезжая за пределы города, а также принять участие в крупнейших музыкальных событиях страны.