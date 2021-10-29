Кровельные работы ведутся в школах Хабаровского края

В муниципальных образовательных учреждениях Хабаровского края продолжаются кровельные работы. Речь идет о школе № 2 города Вяземский, школе в поселке Лазарев Николаевского района и дошкольной группе школы села Красицкое Вяземского района. Запланировано проведение ремонта кровель детских садов № 47, 48, 38 пос. Эльбан Амурского района.

Всего в 2021 году на эти цели выделено около 120 млн рублей, сообщает ИА AmurMedia. В плане было 10 образовательных учреждений. Кровельные работы завершены в школах сел Герби Верхнебуреинского района, Нижние Халбы Комсомольского района, Троицкого Нанайского района и поселка Де-Кастри Ульчского района.

В Хабаровске в математический лицей доставили современную технику для школьников и педагогов. Ее будут использовать для работы с разными цифровыми образовательными платформами. За счет городского бюджета также приобрели точки доступа Wi-Fi и зарядные мобильные тележки для ноутбуков на общую сумму более 2 млн рублей.