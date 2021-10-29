Появились кадры с места ДТП с автобусом в Ивановской области
В Сети появилось видео с места ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Ивановской области. Кадры публикует РЕН ТВ 29 октября.
На записи видно, что несколько человек не могут встать из-за полученных травм. После столкновения больше всего пострадала передняя часть автобуса, где сидел водитель.
Авария произошла ранее в этот день на районной дороге Широково-Косогор Фурмановского района. Автомобиль марки Ford Focus выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом, направлявшимся в город Фурманов.
В результате лобового столкновения двух транспортных средств пострадали 10 человек. Водитель автобуса получил тяжелые травмы, пишет RT. Три человека из Ford Focus доставлены на скорой помощи в Фурмановскую районную больницу, у двоих из них состояние тяжелое.