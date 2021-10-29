Склад снарядов времен войны обезвредили под Брянском
У города Сельцо Брянской области в лесу нашли целый склад снарядов времен Великой Отечественной войны. Он находился вблизи населенного пункта Ново-Николаевка.
Как пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление МЧС, информацию о находке оперативно передали в спасательное ведомство. На место прибыла специальная группа пожарно-спасательного центра.
В общей сложности саперы изъяли в этом месте 13 артиллерийских снарядов. Их обезвредили.
В середине октября сообщалось, что склад боеприпасов был найден на территории Севского района Брянской области. Специалисты изъяли два артиллерийских снаряда и восемь противотанковых мин.