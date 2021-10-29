Власти Нижнего Новгорода потратят 19,5 млн рублей на подарки детям

Департамент образования Нижнего Новгорода объявил торги на закупку новогодних сладких подарков для учебных учреждений. Максимальная стоимость контракта составит 19,5 млн рублей.

Согласно условиям закупки, подрядчику необходимо привезти почти 139 тыс. сладких подарков. Вес каждого подарка составит 435 г. Упаковка с новогодним оформлением должна быть выполнена из картона. В каждую коробку необходимо положить свыше 25 продуктов различных производителей, пишет ИА «НьюсНН». Помимо молочного шоколада и зефира, детям подарят глазированные конфеты.

Итоги конкурса будут объявлены 17 ноября. Доставить сладкие наборы необходимо с 15 по 17 декабря.

Также власти Нижнего Новгорода ведут поиск подрядчика для новогоднего украшения города. Максимальная стоимость контракта составит 15,6 млн рублей. Потребуется установка световых консолей, перетяжек и объемных композиций в виде шаров и арок.