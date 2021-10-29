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В Кремле рассказали о темах переговоров Путина и президента Финляндии

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Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё обсудили безопасность в Балтийском регионе, украинскую тематику и энергодиалог между РФ с Евросоюзом. Об этом в пятницу, 29 октября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков по итогам переговоров, которые проходят в Кремле во время рабочего визита Ниинистё в Россию.

«Состоялся весьма конструктивный и полезный разговор двух президентов. Подробно проговорили все аспекты двустороннего российско-финляндского сотрудничества», — отметил Песков.

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Лидеры двух стран также затронули вопрос возможного расширения использования Сайменского канала, который соединяет Финский залив с самой судоходной озерной системой Финляндии, в частности с озером Сайма.

В свою очередь, Ниинистё сообщил, что на переговорах также обсуждались борьба с коронавирусом, иранская ядерная сделка и двусторонние торговые отношения.

По словам финского лидера, главы государств обсудили «дух Хельсинки» (ОБСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. — Ред.), а также проведение саммита по безопасности к 50-летию ОБСЕ в Хельсинки в 2025 году.

Как уточнил Ниинистё, двум странам важно добиться хотя бы минимального уровня «взаимного доверия в международном порядке».

Среди других тем стороны затронули вопросы ограничения импорта необработанной древесины из РФ.

Уточняется, что переговоры президентов продлились три часа.

Москву и Хельсинки связывают договоренности в области энергетики — в частности, Финляндия закупает у РФ углеводороды. В связи с зеленым трендом в европейской энергетике партнерство двух стран могут ожидать трансформации.

Так, 4 июня министр по делам внешней торговли и развития Финляндии Вилле Скиннари рассказал, сможет ли страна в ближайшем будущем окончательно отказаться от российской нефти.

Тенденция по сокращению импорта нефти из России наблюдалась с I квартала 2021 года. По словам Скиннари, для этого у страны много причин. В частности, чтобы противостоять изменению климата, государство намерено сократить выбросы углерода до нуля к 2035 году.

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