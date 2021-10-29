Собянин заявил о росте детской смертности от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о росте числа летальных исходов после COVID-19 среди детей. Об этом чиновник рассказал 29 октября в эфире телеканала «Россия 1».

«Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась», — заявил мэр.

Он уточнил, что для детей, у которых отмечаются проблемы с иммунитетом из-за хронических заболеваний, в больницы поступили протоколы лечения, а также наборы препаратов, которые были рекомендованы клиническим комитетом Москвы, отмечает телеканал «Звезда».

Ранее в пятницу профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что защитить детей и подростков от COVID-19 возможно только благодаря вакцинации взрослых.

28 октября заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве каждый день около 1 тыс. детей заражаются SARS-CoV-2, пишет RT. Раньше этот показатель составлял 200–300 человек в сутки. Чиновница уточнила, что ежедневно в больницы попадают 20–30 детей.

В тот же день в Москве начали предварительный отбор добровольцев на второй этап испытаний вакцины от коронавируса среди подростков. В первом этапе исследования приняли участие 99 несовершеннолетних, среди которых были 56 мальчиков и 43 девочки в возрасте 12–17 лет.

26 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России инфицировано порядка 60 тыс. детей, у половины из которых симптомы проявляются остро. Он подчеркнул, что по сравнению с показателями 2020 года заболеваемость детей коронавирусом «кратно выросла».

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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