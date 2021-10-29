Около 173 тыс. га леса сгорело на Камчатке в этом году

В этом году на Камчатке ликвидированы 50 лесных пожаров. Они стали причиной выгорания почти 173 тыс. га леса, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на краевое агентство лесного хозяйства.

«По шести пожарам в зоне контроля производились работы по тушению на общей площади 77 882 га. Угроз населенным пунктам не было», — сказали в агентстве лесного хозяйства Камчатского края. Возгорания в лесу за последние три года возникали в основном из-за сухих гроз.

В середине октября в Красноярский край прибыла первая партия спецтехники для межрегионального лесопожарного центра (ЛПЦ) «Север». В общей сложности планируется закупить шесть вертолетов Ми-8, два из которых поступят до конца года, а остальные — в 2022-м, а также более 100 единиц спецтехники (грузовики, автобусы, квадрокоптеры, бензовозы, топливозаправщики и др.). Кроме того, на вооружении центра будет четыре самолета Ан-2.