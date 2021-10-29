Прямой эфир
Туризм
Путин выразил надежду на возобновление турпотока в Финляндию в 2021 году
Общество
Выплаты для поддержки малого и среднего бизнеса в РФ начнутся с 15 ноября
Мир
В Киеве подготовили документ с требованием передать Саакашвили Украине
Политика
В Госдуме объяснили прекращение Россией поставок угля на Украину
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Общество
Суд приговорил блогера Бобиева и его подругу к 10 месяцам колонии
Общество
Путин поручил Мурашко поехать в регионы с критической ситуацией по COVID-19
Общество
На месте разделки туши лося нашли оружие и разрешение на имя Рашкина
Общество
Минздрав заявил о планах поставок «Спутника Лайт» в регионы в ближайшее время
Общество
Тишковец анонсировал полувековой погодный рекорд

Около 173 тыс. га леса сгорело на Камчатке в этом году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В этом году на Камчатке ликвидированы 50 лесных пожаров. Они стали причиной выгорания почти 173 тыс. га леса, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на краевое агентство лесного хозяйства.

«По шести пожарам в зоне контроля производились работы по тушению на общей площади 77 882 га. Угроз населенным пунктам не было», — сказали в агентстве лесного хозяйства Камчатского края. Возгорания в лесу за последние три года возникали в основном из-за сухих гроз.

В середине октября в Красноярский край прибыла первая партия спецтехники для межрегионального лесопожарного центра (ЛПЦ) «Север». В общей сложности планируется закупить шесть вертолетов Ми-8, два из которых поступят до конца года, а остальные — в 2022-м, а также более 100 единиц спецтехники (грузовики, автобусы, квадрокоптеры, бензовозы, топливозаправщики и др.). Кроме того, на вооружении центра будет четыре самолета Ан-2.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021