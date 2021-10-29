В Госдепе США заявили о непричастности России к энергокризису в Европе

Москва не провоцировала энергетический кризис в Европе, однако не предприняла необходимые шаги для его смягчения. Об этом в пятницу, 29 октября, заявил представитель Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Несомненно, что энергокризис в Евросоюзе произошел из-за целого ряда разных факторов, часть из которых никто не мог предвидеть, отметил американский дипломат во время мероприятия, организованного на площадке Центра стратегических и международных исследований.

Соединенные Штаты приветствуют решение РФ увеличить поставки голубого топлива, однако хотели бы, чтобы это произошло раньше, подчеркнул представитель ведомства.

Кроме того, по словам Хохштейна, должна произойти диверсификация энергопоставок в Европу. По его мнению, региону нужно уйти от зависимости от природного газа.

Накануне глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков рассказал, что компания готова по «Северному потоку – 2» поставлять на рынок Европы 55 млрд куб. м газа в год. По его словам, запасы газа составляют 35 трлн куб. м.

В свою очередь, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что европейцы создали энергокризис своими руками. По ее словам, европейский «зеленый курс» — чересчур амбициозный план перехода на новый тип энергии, но нельзя отказаться от чего-то, не заменив это чем-то.

27 октября президент России Владимир Путин дал поручение главе «Газпрома» Алексею Миллеру увеличить закачку газа в подземные хранилища Европы после заполнения российских ПХГ.

До этого, 15 октября, заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что Россия полностью выполняет контракты по поставкам газа в ЕС и не занимается манипулированием цен на рынке. Также он подчеркнул, что лицензирование газопровода СП-2 полностью зависит от властей ФРГ, которые хотят обеспечить максимальную безопасность его эксплуатации.

13 октября российский лидер сообщил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. По его словам, многие европейские игроки летом не спешили восстанавливать запасы в подземных хранилищах газа. Путин также опроверг предположение, что высокие котировки на руку производителям сырья.

Рост цен на газ на европейском спотовом рынке начался в конце августа и продолжался до начала октября. Цена голубого топлива 6 октября на лондонской бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум.