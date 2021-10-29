Тишковец анонсировал полувековой погодный рекорд

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в пятницу, 29 октября, спрогнозировал полувековой погодный рекорд.

По словам специалиста, на грядущих выходных 30 и 31 октября, а также на следующей неделе на большей территории европейской части России ожидается антициклон.

«Это значит, что жителей большинства регионов ждут погожие осенние деньки. Самым теплым будет 30 октября — первый выходной в Москве ожидается без осадков, будет солнечно. Утром воздух прогреется до +5…+7 градусов, а днем — до +10...+15, что выше нормы и соответствует климатическим показателям конца сентября», — добавил Тишковец в беседе с НСН.

Синоптик отметил, что эти данные близки к полувековому рекорду. Максимальная температура воздуха в конце октября за последние 73 года превышает отметку в +10 градусов не чаще одного раза в 9–10 лет.

«30 октября может занять второе место в рейтинге самых теплых дней с 1948 года, оставив позади показатели 1957 и 2013 годов», — отметил метеоролог.

Он рассказал, что в ближайшие пять дней прогнозируется солнечная и сухая погода, потому «может возникнуть иллюзия бабьего лета». 31 октября будет более солнечным, но менее теплым, чем первый выходной день. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит +3…+5 градусов, днем столбики термометров покажут +10…+12 градусов.

Тишковец подчеркнул, что зима в европейскую часть России придет с опозданием примерно в две-три недели.

Ранее 29 октября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду. По его словам, даже по предварительным расчетам, начиная со среды южный ветер поднимет температуру до двузначных отметок.