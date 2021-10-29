Прямой эфир
Туризм
Путин выразил надежду на возобновление турпотока в Финляндию в 2021 году
Общество
Выплаты для поддержки малого и среднего бизнеса в РФ начнутся с 15 ноября
Мир
В Киеве подготовили документ с требованием передать Саакашвили Украине
Политика
В Госдуме объяснили прекращение Россией поставок угля на Украину
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Общество
Суд приговорил блогера Бобиева и его подругу к 10 месяцам колонии
Общество
Путин поручил Мурашко поехать в регионы с критической ситуацией по COVID-19
Общество
На месте разделки туши лося нашли оружие и разрешение на имя Рашкина
Общество
Минздрав заявил о планах поставок «Спутника Лайт» в регионы в ближайшее время
Общество
Тишковец анонсировал полувековой погодный рекорд
Сюжет:

Тишковец анонсировал полувековой погодный рекорд

Тишковец анонсировал полувековой погодный рекорд
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в пятницу, 29 октября, спрогнозировал полувековой погодный рекорд.

По словам специалиста, на грядущих выходных 30 и 31 октября, а также на следующей неделе на большей территории европейской части России ожидается антициклон.

Точный градус: синоптики рассказали о температуре осенью и зимой
Эксперты предупреждают о возможных аномалиях

«Это значит, что жителей большинства регионов ждут погожие осенние деньки. Самым теплым будет 30 октября — первый выходной в Москве ожидается без осадков, будет солнечно. Утром воздух прогреется до +5…+7 градусов, а днем — до +10...+15, что выше нормы и соответствует климатическим показателям конца сентября», — добавил Тишковец в беседе с НСН.

Синоптик отметил, что эти данные близки к полувековому рекорду. Максимальная температура воздуха в конце октября за последние 73 года превышает отметку в +10 градусов не чаще одного раза в 9–10 лет.

«30 октября может занять второе место в рейтинге самых теплых дней с 1948 года, оставив позади показатели 1957 и 2013 годов», — отметил метеоролог.

Он рассказал, что в ближайшие пять дней прогнозируется солнечная и сухая погода, потому «может возникнуть иллюзия бабьего лета». 31 октября будет более солнечным, но менее теплым, чем первый выходной день. Температура воздуха в ночь на воскресенье составит +3…+5 градусов, днем столбики термометров покажут +10…+12 градусов.

Тишковец подчеркнул, что зима в европейскую часть России придет с опозданием примерно в две-три недели.

Ранее 29 октября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду. По его словам, даже по предварительным расчетам, начиная со среды южный ветер поднимет температуру до двузначных отметок.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021