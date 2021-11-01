Диетологи перечислили ускоряющие обмен веществ продукты

Диетологи перечислили продукты, способные ускорить обмен веществ. Статья опубликована на Food.news.

Быстрый метаболизм помогает человеку снижать лишний вес, а также уменьшает риски ожирения отметили специалисты. При этом, по их словам, у всех людей разная скорость обмена веществ, однако есть диетические способы ускорить этот процесс.

Так, специалисты рекомендуют обратить внимание на зеленый чай. Он может увеличить расход энергии до 5%. Полезным будет сваренное вкрутую яйцо, которое содержит около 6,29 г белка. Чечевица, в свою очередь, поможет предотвратить или вылечить метаболический синдром.

Помимо этого, в рацион можно включить брокколи, кофе, льняное масло, бразильские орехи, перец чили и темно-зеленые листовые овощи.

29 октября диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты не нужно употреблять людям с сахарным диабетом второго типа. По словам специалиста, стоит как можно меньше есть простых и быстрых углеводов, которые содержатся в мучных изделиях, картошке и рисе. При этом сложные углеводы, такие как хлеб грубого помола, гречку, овсянку, исключать из рациона не надо.

Ранее, 7 октября, испанские ученые рассказали о положительном влиянии арахиса на здоровье. По их мнению, ежедневное потребление арахиса положительно влияет на когнитивные функции и реакцию на стресс у молодых здоровых людей.