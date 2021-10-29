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Новорожденный ребенок умер от COVID-19 в Ереване

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В Ереване одномесячный ребенок скончался от последствий COVID-19. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщила представитель Ереванского государственного медуниверситета Шушан Даниелян.

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«В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных университетской больницы «Мурацан» сегодня утром констатирована биологическая смерть одномесячного ребенка», — написала Даниелян на своей странице в Facebook.

Она отметила, что малыш был доставлен в больницу 19 октября, а 26-го его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«У ребенка была коронавирусная инфекция», — уточнила представитель медуниверситета.

Она посоветовала гражданам прислушаться к советам профессионалов и пройти вакцинацию от коронавируса.

Ранее в этот день профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что защитить детей и подростков от COVID-19 возможно только благодаря вакцинации взрослых. По его словам, если вокруг несовершеннолетних детей привитые взрослые, это поможет затормозить распространение коронавирусной инфекции.

За день до этого глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что количество случаев заболевания COVID-19 и смертность от него в мире увеличиваются впервые за два месяца.

Как подчеркнул глава ВОЗ, в мире продолжает сохраняться неравный доступ к инструментам борьбы с коронавирусом, из-за чего «пандемия упорствует в значительной степени».

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Желающих прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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