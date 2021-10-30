Названы самые опасные для пожилых людей лекарства

Самыми опасными для людей пожилого возраста являются лекарства, которые плохо выводятся из почек. Об этом сообщил ведущей терапевт, врач скорой помощи из Сан-Франциско Пэт Салбер.

Специалист отметил, что к опасным лекарствам относят препараты от диабета с длительным периодом полувыведения.

Также Салбер посоветовал с осторожностью применять антихолинергические средства, которые способствуют образованию запоров и задержек мочеиспускания, а также могут вызывать когнитивные нарушения.

Салбер добавил, что миорелаксанты, предназначенные для снижения тонуса скелетной мускулатуры, также представляют опасность для пожилых. Подобные препараты обладают седативным эффектом, нарушают пищеварение, могут вызывать тошноту и головокружения, пишет сайт Newsmax.

Нежелательным для людей старшего возраста также является прием минерального масла. По словам врача, в нем содержится аспирин, который повышает риск развития пневмонии. В качестве замены Салбер предлагает употреблять в пищу продукты с большим содержанием клетчатки.

Кроме того, с осторожностью пожилым людям советуют применять бензодиазепины, так как они провоцируют когнитивные нарушения. Также к потенциально опасным лекарствам медик отнес калийсберегающие диуретики. Из-за применения этих препаратов может повышаться уровень калия.

Ранее, 9 октября, врач-терапевт Ирина Уфимцева заявила, что не рекомендует сдавать анализ на гормон лептин, отвечающий за энергетический обмен в организме. Его низкий уровень может вызывать переедание и ожирение, однако поднять уровень лептина всё равно не получится, а постоянное чувство голода и так указывает на недостаток гормона. Бесполезным анализом врач также назвала исследование на уровень кортизола, так как на уровень гормона может оказать влияние даже небольшой стресс.