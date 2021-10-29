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Доцент химфака МГУ разъяснил ситуацию с ввозом регенерированного урана в Россию

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Доцент химического факультета МГУ, кандидат химических наук Владимир Петров прокомментировал информацию о договоренностях с Францией по ввозу в Россию регенерированного урана. В беседе с «Известиями» эксперт подчеркнул, что публикации в СМИ о том, что в страну планируется поставить ядерные отходы, не соответствуют действительности.

«Прежде всего напомню, что отходами (даже по закону) называют те материалы, которые не могут быть использованы при современном уровне развития технологий. При этом регенерированный уран — это сырье, причем сырье достаточно ценное. Это тот материал, который извлекается из отработавшего ядерного топлива после его выгрузки из реактора. Иначе говоря, это уран, который не сгорел в реакторе и который можно использовать повторно», — объяснил он.

По словам Петрова, добыча урана из недр земли, из руды, его выделение, очистка и обогащение являются достаточно дорогостоящим процессом. Таким образом, существует прямая выгода в извлечении несгоревшего урана из отработавшего топлива и его повторного использования.

«Не секрет, что природный уран — это радиоактивный элемент. Понятно, что и регенерированный уран также является радиоактивным, т.к. у урана просто нет стабильных изотопов. Но надо понимать, что регенерированный уран ни в коем случае не является отходом. Это действительно ценное сырье», — добавил представитель МГУ.

Петров подчеркнул, что опасность заключается в том, что в мире мало кто умеет обращаться с этим материалом безопасно и экономически эффективно. Однако в России такие технологии есть, они освоены в промышленном масштабе и успешно применяются, добавил специалист.

«Достаточно сказать, что все реакторы типа РБМК, которые эксплуатируются сейчас в России, питаются топливом, изготовленным из регенерированного урана. А это примерно 10 ГВт — мощность, достаточная для электроснабжения нескольких городов-миллионников. Есть планы по переводу на регенерированный уран также и реакторов типа ВВЭР. Одним словом, использование регенерированного урана рационально и выгодно», — резюмировал кандидат химических наук.

13 октября сообщалось, что «Росатом» и Orano заключили контракт на поставку регенерированного урана в Россию. Использовать его будут для российских атомных электростанций. Использование урана позволит сэкономить столько сырья, сколько пришлось бы добывать в течение нескольких лет.

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