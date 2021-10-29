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Песков прокомментировал сообщения о дефиците вакцин от COVID-19 в регионах

Песков: краткосрочные дефициты вакцин от COVID-19 в регионах ликвидируют в сжатые сроки
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Временная нехватка вакцин от коронавируса будет ликвидирована в регионах в ближайшее время. Об этом в пятницу, 29 октября, заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Как отметил Песков, дефицит возник из-за скачкообразного спроса на вакцину.

«Конечно, хотелось бы, чтобы процесс вакцинации происходил ритмично. В случае ритмичной вакцинации никаких дефицитов не возникало бы. Скачкообразный спрос ведет к образованию краткосрочного дефицита, но всё будет налажено», — сказал Песков.

Кроме того, Песков отказался комментировать сообщения о возможной смене глав нескольких регионов в ближайшее время исходя из их успехов в борьбе с коронавирусом, добавляет «Газета.Ru».

Ранее в пятницу в Кургане был зафиксирован дефицит однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Власти региона подали заявку на поставку 20 тыс. доз препарата. За день до этого запасы «Спутника Лайт» закончились в Санкт-Петербурге и Вологодской области.

27 октября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что во всех регионах России ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для определенных категорий граждан.

26 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом остается сложной во всех российских регионах, необходимо нарастить темпы вакцинации населения. Он подчеркнул, что иначе справиться с распространением инфекции невозможно.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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