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Суд приговорил блогера Пыжа к пяти годам колонии

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Мосгорсуд приговорил 37-летнего блогера Андрея Пыжа к пяти годам колонии за незаконный сбор секретных сведений. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

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«Суд приговорил Пыжа к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Пыж признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 283.1 УК («Незаконные получение, распространение и перемещение за пределы России сведений, составляющих государственную тайну»).

«В суде установлено, что Пыж являлся участником так называемого диггерского сообщества и не имел допуска к государственной тайне и к сведениям, составляющим государственную тайну», — отметили в прокуратуре.

Андрей Пыж под ником МШ снимал видео о заброшенных зданиях, погибших городах и полусекретных объектах.

В августе прошлого года мещанский суд Москвы арестовал его на два месяца по обвинению в незаконном получении информации, составляющей гостайну. Отмечалось, что ему вменяется провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также с подземными транспортными сооружениями.

В свою очередь, сам блогер отказался от признания вины в незаконном сборе сведений.

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