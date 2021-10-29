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Песков прокомментировал ситуацию с переговорами по газу с Молдавией

Песков: «Газпром» открыт для диалога с Молдавией по поставкам газа
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«Газпром» открыт к продолжению переговоров с Молдавией по вопросу поставок газа. Об этом в пятницу, 29 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть продавец, есть покупатель, условия контракта должны быть согласованы. Если мнения не сходятся, то ничего не поделаешь. Но, конечно же, «Газпром» открыт для продолжения переговоров, для поисков взаимоприемлемых вариантов»,— сказал он журналистам в ходе брифинга.

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Кроме того, Песков отметил, что ситуация с поставками газа в Кишинев не отразится на репутации «Газпрома» в Европе. Он вновь подчеркнул, что российская компания выполняет все возложенные на нее обязательства по существующим контрактам.

Ранее в пятницу премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что Кишинев не желает выбирать между дешевым газом и близкими отношениями с Евросоюзом. Она также напомнила, что, если стране не удастся договориться с «Газпромом», ей в ближайшие месяцы придется потрать €800 млн на импорт энергоносителей, поэтому Молдавии необходима помощь ЕС.

В этот же день «Нафтогаз» начал поставлять голубое топливо молдавской Energocom. Молдавия заключила контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа у «Нафтогаза» ране, 28 октября.

28 октября Гаврилица сообщила, что Кишинев и «Газпром» достигли прогресса в переговорах. Она подчеркнула, что страна не может покупать газ по рыночным ценам, а также на предлагаемых «Газпромом» условиях. Однако премьер подчеркнула, что Молдавия заинтересована в долгосрочном контракте с российской компанией.

22 октября постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов рассказал «Известиям», что критика «Газпрома» неправомерна, поскольку компания полностью выполняет все свои обязательства. Проблема, по его словам, заключается в том, что Евросоюзу уже недостаточно ранее оговоренных объемов.

«Газпром» прекратит поставки газа в Молдавию с 1 декабря, при условии если не будет заключен новый контракт. Кишиневу предлагается скидка в 25%, если он вернет долг в размере около $700 млн. Молдавия, в свою очередь, настаивала на снижении цены на 50%.

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