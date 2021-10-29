Жительница Тверской области перечислила мошенникам 3,5 млн рублей

В Тверской области проводится проверка по четырем случаям мошенничества, которые зарегистрированы за последние сутки. Одна из потерпевших лишилась 3,5 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, в телефонном разговоре с тверитянкой мошенник представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что якобы зарегистрирована несанкционированная попытка снять средства со счета женщины. Злоумышленник предложил потерпевшей перевести деньги на безопасный счет, и она согласилась. Об этом пишут «Тверские ведомости».

Аналогичная схема была использована в общении мошенников с 61-летней жительницей Бологого. Пенсионерка лишилась 240 тыс. рублей. Еще 85 тыс. рублей удалось выманить у 54-летнего жителя Твери. 23-летний житель Вышневолоцкого округа лишился 38 тыс. рублей.

Уголовные дела возбуждены по статье «Мошенничество».