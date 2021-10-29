Газета «Известия» — самое цитируемое российское СМИ в сентябре
По итогам сентября газета «Известия» возглавила рейтинг цитируемости СМИ по версии «Медиалогии».
Она по-прежнему с большим отрывом от конкурентов удерживает первое место среди федеральных газет. Индекс цитируемости издания в сентябре составил 3 120,87. Вторую и третью строчки рейтинга заняли газеты «Коммерсантъ» (ИЦ: 2 594,03) и «Российская газета» (ИЦ: 911,91).
Самыми цитируемыми темами стали материалы «Известий», посвященные вопросу усиления адресной поддержки россиян по оплате ЖКУ, списанию долгов в рамках механизма внесудебного банкротства и другие.
При подсчете рейтинга учитывались федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события.