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Песков призвал минимизировать последствия пандемии в сфере прав человека

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 октября на брифинге заявил о важности принятия всех мер, чтобы минимизировать ограничения прав граждан в период пандемии.

Таким образом Песков прокомментировал статью председателя Конституционного суда (КС) РФ Валерия Зорькина о том, что во время чрезвычайных ситуаций и пандемий вырастает вероятность вторжения в права человека со стороны законодательной власти.

«Безусловно, это вызовы, с которыми мы с сталкиваемся, и такими беспрецедентными, как пандемия коронавируса. Конечно же, она так или иначе, де-факто она приводит к поражению граждан в некоторых свободах, неминуемо. Потому что речь идет об угрозе жизни, эта пандемия убивает, и, конечно, очень важно сделать всё, чтобы минимизировать это поражение в правах», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Днем ранее Зорькин опубликовал статью, где отметил, что вводимые федеральными законами меры борьбы с различного рода угрозами не должны вести к нарушению конституционных прав и свобод гражданина, добавляет «Газета.Ru».

Также председатель КС уточнил, что меры, которые вводятся на законодательном уровне, должны быть пропорциональны степени опасности. Он напомнил, что в Конституции указано, что в России не должны издавать законы, которые отменяют или умаляют права и свободы человека и гражданина.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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