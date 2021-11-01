«Хоум Кредит» получил прибыль в 6,72 млрд рублей за девять месяцев 2021 года

Чистая прибыль банка «Хоум Кредит» за девять месяцев 2021 года составила 6,72 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации, поступившем «Известиям» 1 ноября.

Отмечается, что эта цифра почти в 3,7 раза выше результатов соответствующего периода 2020 года. Кроме того, это один из лучших показателей за аналогичные периоды в течение последних 10 лет.

Кредитный портфель физлиц также вырос с начала года — до вычета резервов он составил 212,1 млрд рублей. Подчеркивается, что качество активов остается высоким при помощи современных решений в области риск-менеджмента.

Помимо этого, за последние 12 месяцев банк увеличил выдачу кредитов наличными. Это стало возможным благодаря запуску нового продукта — кредита с финансовой защитой. Если клиент оказывается в сложной ситуации, то он может перенести, пропустить или уменьшить платеж, воспользоваться кредитными каникулами или опцией «отказ от взыскания».

Банк «Хоум Кредит» первым среди банков стал выплачивать бонусы клиентам, прошедшим вакцинацию от коронавируса. Так, были проведены три акции: клиенты могли получить бонус в 1000 баллов, снизить ставку по кредиту или воспользоваться повышенным кэшбэком за покупки. Уточняется, что в кампании приняли участие 13 тыс. человек.

«Успех банка в этом году является абсолютно закономерным. Мы быстро и чутко реагируем на изменения запросов клиентов и рыночную конъюнктуру. И видим, что наши продукты востребованы клиентами. Предметом особой гордости является рост показателя NPS на пять пунктов в третьем квартале. Клиенты положительно оценивают наши инициативы, а это именно то, для чего мы работаем», — сказал председатель правления банка «Хоум Кредит» Дмитрий Пешнев-Подольский.