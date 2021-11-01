Прямой эфир
Спорт
Валиева представила на Гран-при в Канаде показательный номер «Аватар»
Авто
Лихачей оштрафуют на 3 тыс. рублей за опасное вождение
Общество
Гинцбург заявил об отсутствии нареканий к «Спутнику V» у трижды привитых
Происшествия
Человек пострадал при пожаре в жилом доме на юго-востоке Москвы
Культура
Группа Limp Bizkit выпустила альбом впервые за 10 лет
Мир
На Украине обвинили Литву и Молдавию в предательстве из-за России
Мир
В мире ввели более 7 млрд доз вакцин от коронавируса
Общество
На МЦД-4 откроют еще три станции до конца 2021 года
Мир
В США пригрозили Украине гневом России из-за ситуации в Донбассе
Мир
Макрон обвинил премьера Австралии во лжи из-за договора о подлодках

«Хоум Кредит» получил прибыль в 6,72 млрд рублей за девять месяцев 2021 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чистая прибыль банка «Хоум Кредит» за девять месяцев 2021 года составила 6,72 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации, поступившем «Известиям» 1 ноября.

Легкости перевода: банки запускают перечисления за рубеж по номеру телефона
В чем главная выгода таких операций и как они изменят рынок

Отмечается, что эта цифра почти в 3,7 раза выше результатов соответствующего периода 2020 года. Кроме того, это один из лучших показателей за аналогичные периоды в течение последних 10 лет.

Кредитный портфель физлиц также вырос с начала года — до вычета резервов он составил 212,1 млрд рублей. Подчеркивается, что качество активов остается высоким при помощи современных решений в области риск-менеджмента.

Помимо этого, за последние 12 месяцев банк увеличил выдачу кредитов наличными. Это стало возможным благодаря запуску нового продукта — кредита с финансовой защитой. Если клиент оказывается в сложной ситуации, то он может перенести, пропустить или уменьшить платеж, воспользоваться кредитными каникулами или опцией «отказ от взыскания».

Банк «Хоум Кредит» первым среди банков стал выплачивать бонусы клиентам, прошедшим вакцинацию от коронавируса. Так, были проведены три акции: клиенты могли получить бонус в 1000 баллов, снизить ставку по кредиту или воспользоваться повышенным кэшбэком за покупки. Уточняется, что в кампании приняли участие 13 тыс. человек.

«Успех банка в этом году является абсолютно закономерным. Мы быстро и чутко реагируем на изменения запросов клиентов и рыночную конъюнктуру. И видим, что наши продукты востребованы клиентами. Предметом особой гордости является рост показателя NPS на пять пунктов в третьем квартале. Клиенты положительно оценивают наши инициативы, а это именно то, для чего мы работаем», — сказал председатель правления банка «Хоум Кредит» Дмитрий Пешнев-Подольский.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021