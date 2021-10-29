СК попросил об аресте экс-главы департамента Минобороны по делу о мошенничестве
Следственный комитет (СК) России попросил Басманный суд удовлетворить ходатайство об аресте бывшей врио главы департамента обустройства войск Минобороны РФ Марии Солодяжниковой. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в пресс-службе суда.
«В суд поступило ходатайство о заключении Солодяжниковой под стражу. Оно в настоящее время ожидает рассмотрения», — рассказали ТАСС в пресс-службе.
Департамент, которым с 2018 года руководила Солодяжникова, занимается вопросами расквартирования и обустройства войск, а также координирует деятельность органов военного управления и воинских частей по этим вопросам.
Ранее, 25 октября, был арестован бывший руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин. Его обвиняют в хищении 85 млн рублей. В отношении него возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он пробудет под арестом до 23 декабря текущего года.
До этого, 17 октября, был арестован бывший временно исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский. Ходатайство Кабельского о домашнем аресте было отклонено.
Кабельский был задержан 16 октября. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по преступлению, предусмотренному ч. 6 ст. 290 УК РФ. Кабельский разрешал арендовать площадки организаторам тотализаторов взамен на вознаграждение.