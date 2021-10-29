Рабочий погиб при падении с крыши в Ульяновске
Мужчина погиб при падении с крыши здания в Ульяновске. По факту гибели рабочего проводится проверка.
Трагедия произошла 28 октября в Заволжском районе. 56-летний мужчина проводил кровельные работы на корпусе здания по улице Мелекесской. В какой-то момент рабочий сорвался с крыши и упал. От полученных травм потерпевший скончался до приезда скорой помощи, пишет ulpravda.ru.
21 октября сообщалось о гибели рабочего на стройке в Екатеринбурге. Мужчина занимался подъемом строительных материалов с 15-го на 17-й этаж через шахту лифта. При неустановленных обстоятельствах мужчина упал в шахту. Проверку ведет следственный комитет.