Прямой эфир
Мир
Глава OMV рассказал о заполнении газом второй нитки СП-2 до конца года
Мир
В Кремле прокомментировали заявление США о притеснении СМИ в России
Мир
Песков рассказал об ожиданиях Москвы от саммита G20
Общество
Блокпосты для проверки QR-кодов начали устанавливать на въезде в Севастополь
Общество
В оперштабе рассказали о росте коллективного иммунитета в России
Мир
Украина начала поставлять газ Молдавии
Общество
В Кремле оценили слова председателя КС об ограничениях в пандемию
Мир
Политолог оценил заявление Пентагона о военной мощи Китая
Общество
В Минздраве рассказали о влиянии COVID-19 на репродуктивную функцию женщин
Интернет
Глава Avast в России и СНГ дал рекомендации по кибербезопасности

Глава комитета рады сообщил об остановке поставок угля из России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия с 1 ноября остановит поставки энергетического угля на Украину, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус. Раньше, по его словам, такой уголь в страну завозили компании ДТЭК, «Донбассэнерго» и «Технова».

Загнали в уголь: самое «грязное» топливо оказалось в дефиците
Цены на ископаемое сырье достигли исторических максимумов, что позволит неплохо заработать России

«Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину», — написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что это можно сравнить с энергетической войной.

Парламентарий подчеркнул, что поставки будут приостановлены 1 ноября текущего года, дополняет «Газета.RU».

14 октября в украинских СМИ заявили, что страна попала в серьезный экономический «шторм», где, с одной стороны, существует газовая проблема, а с другой — угольная.

13 октября «Укрэнерго» в отчете сообщило, что запасы угля на украинских ТЭС примерно в 3,9 раза меньше, чем необходимо. Как отметили в национальной энергетической компании, общие запасы угля уменьшились на 6,5%, его объем составил 666,6 тыс. т.

За день до этого власти Закарпатской области и Ивано-Франковска объявили режим чрезвычайной ситуации. Как отмечается, компании отказываются поставлять топливо на основании прежних договоренностей, не по повышенным тарифом, так как стоимость газа стала ниже рыночной.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021