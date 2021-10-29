Глава комитета рады сообщил об остановке поставок угля из России

Россия с 1 ноября остановит поставки энергетического угля на Украину, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус. Раньше, по его словам, такой уголь в страну завозили компании ДТЭК, «Донбассэнерго» и «Технова».

«Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину», — написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что это можно сравнить с энергетической войной.

Парламентарий подчеркнул, что поставки будут приостановлены 1 ноября текущего года, дополняет «Газета.RU».

14 октября в украинских СМИ заявили, что страна попала в серьезный экономический «шторм», где, с одной стороны, существует газовая проблема, а с другой — угольная.

13 октября «Укрэнерго» в отчете сообщило, что запасы угля на украинских ТЭС примерно в 3,9 раза меньше, чем необходимо. Как отметили в национальной энергетической компании, общие запасы угля уменьшились на 6,5%, его объем составил 666,6 тыс. т.

За день до этого власти Закарпатской области и Ивано-Франковска объявили режим чрезвычайной ситуации. Как отмечается, компании отказываются поставлять топливо на основании прежних договоренностей, не по повышенным тарифом, так как стоимость газа стала ниже рыночной.