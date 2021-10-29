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Toyota представила свой первый серийный электромобиль

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Японская компания Toyota представила модель bZ4X, которая стала первым массовым электромобилем в истории японского автопроизводителя.

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Как сообщает 29 октября пресс-служба Toyota, автомобиль построен на модульной платформе TNGA-e, которая разработана специально для машин с электрическими двигателями.

Автомобиль Toyota bZ4X будет доступен в двух версиях. Базовая переднеприводная модификация получит электродвигатель мощностью 204 л.с. Топовая полноприводная версия укомплектована двумя электромоторами мощностью по 109 л.с. каждый.

Комплект аккумуляторов на 71,4 кВт-ч на версии с передним приводом позволит проезжать без подзарядки от 460 до 500 км.

В салоне установлена виртуальная приборная панель и информационно-развлекательный комплекс с большим сенсорным дисплеем и возможностью автоматической загрузки обновлений из облачного хранилища. Вместо стандартного рулевого колеса можно будет заказать штурвал.

На европейском рынке Toyota bZ4X появится в 2022 году.

10 августа российские дилеры Toyota начали принимать заказы на внедорожник Land Cruiser 300 с новым дизельным двигателем. Двигатель имеет V-образную компоновку, рабочий объем 3346 куб. см и обладает мощностью 299 л.с. Toyota Land Cruiser 300 способен разгоняться до 100 км/ч за 6,9 секунды при расходе топлива 8,9 л на 100 км в смешанном цикле.

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