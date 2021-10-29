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Реки пересохли в горах Крыма из-за засушливой погоды

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Синоптики сообщили о пересыхании некоторых рек в горных районах Крыма. Причиной стала неблагоприятная погодная обстановка.

По данным Крымского гидрометцентра, происходило незначительное колебание уровней воды, преимущественно в сторону понижения. Пересыхание отмечается в реке Альма, а также на большинстве рек селевых бассейнов Алушты, Судака и Феодосии. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

Специалисты отметили, что в бассейнах большинства рек выпало от трех до 12,3 мм осадков. Лишь в верховье реки Бельбек выпало 24 мм осадков. По данным метеостанции Ай-Петри, количество осадков составило 43% от нормы. В районе метеостанции на Ангарском перевале выпало лишь 26% от нормы.

Приток в Белогорское водохранилище в октябре составил 703 тыс. кубометров, в Симферопольское — 753 тыс. кубометров. Суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, за месяц сократился на 6,88 млн кубометров и составил 112 млн кубометров.

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