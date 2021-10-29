Два человека пострадали в ДТП с лошадью в Тюменской области
Автомобиль столкнулся с вышедшей на дорогу лошадью в Тюменской области, два человека получили серьезные травмы.
Авария произошла в Тобольском районе 28 октября. По данным правоохранительных органов, 19-летний водитель «ВАЗ-21150» допустил столкновение с лошадью на трассе Тобольск–Байгора. Водитель не учел погодные условия и видимость на трассе, сообщает Megatyumen.ru.
Сам водитель и его 16-летняя пассажирка получили травмы. Несовершеннолетняя доставлена в больницу.
В ГИБДД уточнили, что потерпевшие не были пристегнуты ремнями безопасности.
27 октября водитель и пассажирка пострадали при опрокидывании автомобиля в Коми. Автомобилист не справился с управлением, из-за чего Daewoo Nexia вылетела в кювет.