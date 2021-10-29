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Продажи туров выросли на 51% после объявления ограничительных мер

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Спрос на туры вырос на 51% после объявления периода нерабочих дней в России, следует из результатов исследования онлайн-тревел-агентства «Тинькофф Путешествия» и сервиса Travelata.ru, которое поступило в распоряжении «Известий» в пятницу, 29 октября.

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Анализ проводился на основе анализа данных покупок билетов и туров на период с 30 октября по 7 ноября в сервисе «Тинькофф Путешествия».

При этом спрос на самые популярные направления в ноябре вырос, в Турцию на 85%, а в Египет — на 32%. Средний чек на туры в Турцию вырос в целом на 8% — средняя стоимость туров в Турцию на двоих на даты заезда с 30 октября по 5 ноября составил 92 тыс. рублей (+8% по сравнению с прошлой неделей).

При этом средняя стоимость туров в Египет, наоборот, сократилась на 6% (до 130 тыс. рублей), так как туроператоры стали предлагать горящие предложения с вылетом 29 октября и 1–2 ноября.

«При этом спрос на туры по России увеличился на 26% по сравнению с периодом до объявления ограничительных мер. Резкий рост пришелся на начало недели с 25 по 27 октября, во многом по причине отсутствия большого предложения по горящим турам за рубеж, которых ждали путешественники, вследствие чего многим пришлось переориентироваться на отдых в России», — отмечается в исследовании.

По данным аналитиков, средний чек на авиабилеты с момента объявления нерабочих дней в Москве — в четверг 21 октября — вырос на 20% по сравнению с тем же периодом прошлой недели.

Среди зарубежных направлений для покупки авиабилетов самыми популярными стали Турция, Таджикистан, Узбекистан, Армения, ОАЭ, Египет, США, Кипр, Киргизия.

Среди направлений для перелетов по России в топ-10 вошли: Москва, Санкт-Петербург, Сочи (Адлер), Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Минеральные Воды, Симферополь (Крым), Казань и Уфа.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы могут при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

В стране продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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