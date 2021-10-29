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Мужчину под Красноярском приговорили к 5,5 годам колонии за ограбление ветерана

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Березовский районный суд в Красноярском крае приговорил местного жителя к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии за ограбление ветерана Великой отечественной войны. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сообщается, что мужчина признан виновным в преступлении по пунктам «в» и «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

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«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – говорится в тексте ведомства.

Суд также взыскал компенсацию морального вреда в пользу ветерана размером в 100 тыс. рублей. В законную силу приговор на данный момент не вступил.

Преступление произошло 5 апреля 2021 года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в дом ветерана, нанес ему телесные повреждения, после чего забрал 20 тыс. рублей.

13 мая в Санкт-Петербурге были задержаны местные жители 26 и 18 лет по подозрению в ограблении 99-летнего ветерана. Как сообщали в пресс-службе МВД по Ленинградской области, они напали на ветерана в подъезде и сорвали у него цепочку с крестиком. Позже сам пострадавший рассказал, что узнал в одном из нападавших сантехника, который пришел к нему домой якобы для поздравления с Днем победы.

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