Авиакомпании США попросили Госдеп разрешить дополнительные полеты над РФ

Организация Airlines for America, которая объединяет крупных американских авиаперевозчиков, обратилась к Госдепу с просьбой обеспечить дополнительные права на пролеты над воздушным пространством России. Об этом сообщило в четверг, 28 октября, Reuters со ссылкой на письмо, направленное в ведомство.

«Многим авиакомпаниям США необходимы дополнительные права для пролета над воздушным пространством России, чтобы удовлетворить потребности рынка», — говорится в письме.

По словам авторов письма, адресованного лично госсекретарю Энтони Блинкену, без дополнительных прав американские авиаперевозчики «будут вынуждены осуществлять альтернативные, неэффективные маршруты, что приведет к штрафам за отставание от расписания, техническим остановкам, чрезмерным выбросам CO2».

Объединение Airlines for America объединяет американских пассажирских и грузовых перевозчиков — American Airlines, Delta Air Lines, FedEx Corporation, United Parcel Service и некоторые другие.

17 апреля 2021 года Федеральное авиационное управление (FAA) США выпустило две воздушные директивы-извещения, в которых рекомендовало американским авиакомпаниям с особой осторожностью совершать полеты над некоторыми районами России и Украины. Особую осторожность рекомендовано соблюдать при полетах «в, из, в пределах или над» районами полетной информации Киева, Днепра и Симферополя, а также в расположенных в пределах 100 морских миль от них областях РПИ Москвы и Ростова-на-Дону, уточняет ТАСС.