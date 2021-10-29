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Гинцбург назвал частоту применения назальной вакцины от COVID-19
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Гинцбург назвал частоту применения назальной вакцины от COVID-19

Гинцбург: прививаться назальной вакциной от COVID-19 нужно не чаще раза в полгода
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Прививаться назальной вакциной от коронавирусной инфекции нужно будет не чаще раза в полгода или даже реже. Об этом 29 октября рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Этот вопрос тоже требует изучения, но во всяком случае, [прививаться следует] не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже», — цитирует его «РИА Новости».

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Днем ранее Гинцбург заявил, что иммунизация российским препаратом «Спутник V» и ревакцинация его назальной формой могут полностью защитить пациента от заболевания коронавирусом.

26 октября фармкомпания «Генериум» разработала и подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы «Спутника V», которая впрыскивается пациенту через нос. По словам генерального директора компании Даниила Талянского, такой препарат переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности ничуть не уступает традиционной форме вакцины.

До этого, 13 октября, Минздрав России одобрил проведение второго этапа клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея «Спутник V». Проводить исследование будут в Санкт-Петербурге в научно-исследовательском центре «Эко-безопасность». Разрешение выдано до 31 декабря 2023 года.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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