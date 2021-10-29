Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду

Жителей центра европейской части России может ожидать сохранение тепла даже после 3 ноября. Об этом 29 октября сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал в беседе с «РИА Новости», что «даже по предварительным расчетам, начиная со среды южный ветер поднимет температуру до двузначных отметок».

Вильфанд также уточнил, что в пятницу в регионе начнет превалировать гребень высокого давления, который «будет продвигаться на север». Температура 29 октября составит +8…+10 градусов, а на следующий день может достигнуть +13 градусов.

Такая погода сохранится минимум до среды, уточнил Вильфанд.

Ранее, 28 октября, специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что жителей Москвы в ближайшие дни может ждать иллюзия бабьего лета, поскольку будет наблюдаться сухая и солнечная погода.