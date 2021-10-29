В США рассказали о наилучшей форме российских военных

Военные России в настоящий момент находятся в своей лучшей форме за последние десятилетия, а углубление стратегической координации РФ с Китаем подрывает преимущество США. Такое мнение высказали в четверг, 28 октября, журналисты американского издания Defense One.

«Российские военные стали более дееспособными, мобильными, чем за последние десятилетия», — сказано в статье, посвященной прошедшим в октябре в Японском море российско-китайским учениям «Морское взаимодействие — 2021».

При этом журналисты отметили, что увеличение числа совместных военных учений между РФ и КНР свидетельствует о «тревожном» уровне стратегической координации между противниками Соединенных Штатов.

«Это особенно беспокоит, учитывая масштабные усилия обеих вооруженных сил по модернизации, которые подрывают преимущество США», — заметили журналисты Defense One.

В издании обратили также внимание на то, что оборонные расходы Китая значительно возросли на фоне заявлений лидера КНР Си Цзиньпина о развертывании к 2049 году «сил мирового класса», которые могли бы «вести и выигрывать» мировые войны.

В Японском море с 14 по 17 октября прошли российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2021». Экипажи кораблей двух стран отработали совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, провели артиллерийские стрельбы по морским целям, осуществили поиск и блокирование подводной лодки условного противника.

27 мая председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил о необходимости предотвратить возникновение конфликта США с Китаем и Россией, а также о растущем расколе между Соединенными Штатами и РФ с КНР.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, к подобному заявлению следует прислушаться, так как ситуация в мире действительно накалена.