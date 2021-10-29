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Бюст Гагарина установили в столице Никарагуа

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В столице Никарагуа установили бюст советского космонавта, Героя Советского Союза Юрия Гагарина. Об этом 28 октября сообщили в посольстве РФ в Никарагуа в Twitter.

Это произошло в рамках празднований 60-летия первого пилотируемого полета в космос.

Участие в мероприятии принимали российский посол в этой центральноамериканской стране Александр Хохоликов, делегация во главе с космонавтом Федором Юрчихиным, а также представителей властей Никарагуа.

установка бюста Гагарина в Никарагуа

17 октября бюст летчику-космонавту СССР, Герою Советского Союза Юрию Гагарину был открыт в технопарке Taguspark в португальском городе Оэйраш.

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Ранее, в марте, сообщалось, что памятник советскому летчику-космонавту Юрию Гагарину открыли в одном из парков столицы Индонезии, города Джакарты. По сообщению диппредставительства РФ, это событие приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

По словам генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, имя Юрия Гагарина известно всем поколениям школьников в Европе и во всем мире.

12 апреля 2021 года исполнилось 60 лет со дня первого в мире космического полета, который совершил Юрий Гагарин на корабле «Восток». Его длительность составила 108 минут. На месте приземления был поставлен памятник космонавту.

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