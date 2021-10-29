Прямой эфир
Мир
Премьер Грузии исключил возможность передачи Саакашвили Украине
Туризм
В пятизвездочных отелях Египта возник дефицит мест из-за наплыва туристов из РФ
Мир
Авиакомпании США попросили Госдеп обеспечить право на пролеты над РФ
Общество
Гинцбург назвал частоту применения назальной вакцины от COVID-19
Общество
Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
Мир
СК РФ поможет Белоруссии в расследовании геноцида в годы ВОВ
Наука
На Солнце зафиксировали вспышку максимального класса Х
Мир
В США предложили внести в оборонный бюджет бойкот Олимпиады в Пекине
Мир
Верховная рада рассмотрит кадровые изменения в правительстве Украины
Общество
Бастрыкин поручил повторно доложить о деле калининградских врачей

Пассажиров самолета заподозрили в краже пледа и обыскали после посадки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На борту самолета авиакомпании NordStar, следовавшего рейсом Y7-1031 Москва–Сочи, пассажиров обыскали из-за пропажи пледа в бизнес-классе.

Инцидент произошел еще 23 октября, рассказал «Известиям» один из пассажиров Николай Ковтун.

По его словам, после посадки в аэропорту Сочи пассажиры подверглись обыску сотрудниками полиции в присутствии стюардесс и провели в самолете лишние полчаса.

«Люди прилетели в аэропорт Адлера, при выходе из самолета их обыскивали полицейские. Каждый из пассажиров подозревался в том, что он украл плед — реквизит из салона самолета», — прокомментировал ситуацию пассажир рейса 28 октября.

Не на ура: «Уральские авиалинии» задерживают каждый второй рейс
Что стало причиной, и к чему это может привести

По его словам, пассажиров вынудили показывать ручную кладь, при этом обыск документально не оформляли, а сотрудники полиции не представлялись.

«Вы добропорядочный пассажир, и вас просто обыскивают на выходе, вы открываете свои личные вещи. Это никому не приятно. Неприятный осадок остался у всех, и хочется, чтобы подобного просто не повторилось. Люди были в замкнутом пространстве, и это был фактически шантаж. Дети, старики, женщины, всем плохо, душно. Пока ты не покажешь сумку — ты не выйдешь из самолета», — поделился Ковтун.

Позже оказалось, что плед нашелся на одном из кресел экономкласса, отметил пассажир.

«Скорее всего, кто-то его действительно украл, но это не повод совершать такие противоправные действия. Есть же видеоконтроль. Камеру повесьте и отслеживайте», — заметил собеседник «Известий».

Как сообщает РЕН ТВ, в авиакомпании NordStar принесли свои извинения за доставленные неудобства.

23 августа сотрудники транспортной полиции задержали 45-летнюю жительницу Омска, которая, вопреки правилам, выпустила свою собаку из переноски в салон самолета. Отмечалось, что во время полета женщина игнорировала неоднократные требования экипажа вернуть питомца в сумку-переноску, а затем начала нецензурно выражаться в адрес окружающих и бортпроводников.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021