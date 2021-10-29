Пассажиров самолета заподозрили в краже пледа и обыскали после посадки

На борту самолета авиакомпании NordStar, следовавшего рейсом Y7-1031 Москва–Сочи, пассажиров обыскали из-за пропажи пледа в бизнес-классе.

Инцидент произошел еще 23 октября, рассказал «Известиям» один из пассажиров Николай Ковтун.

По его словам, после посадки в аэропорту Сочи пассажиры подверглись обыску сотрудниками полиции в присутствии стюардесс и провели в самолете лишние полчаса.

«Люди прилетели в аэропорт Адлера, при выходе из самолета их обыскивали полицейские. Каждый из пассажиров подозревался в том, что он украл плед — реквизит из салона самолета», — прокомментировал ситуацию пассажир рейса 28 октября.

По его словам, пассажиров вынудили показывать ручную кладь, при этом обыск документально не оформляли, а сотрудники полиции не представлялись.

«Вы добропорядочный пассажир, и вас просто обыскивают на выходе, вы открываете свои личные вещи. Это никому не приятно. Неприятный осадок остался у всех, и хочется, чтобы подобного просто не повторилось. Люди были в замкнутом пространстве, и это был фактически шантаж. Дети, старики, женщины, всем плохо, душно. Пока ты не покажешь сумку — ты не выйдешь из самолета», — поделился Ковтун.

Позже оказалось, что плед нашелся на одном из кресел экономкласса, отметил пассажир.

«Скорее всего, кто-то его действительно украл, но это не повод совершать такие противоправные действия. Есть же видеоконтроль. Камеру повесьте и отслеживайте», — заметил собеседник «Известий».

Как сообщает РЕН ТВ, в авиакомпании NordStar принесли свои извинения за доставленные неудобства.

23 августа сотрудники транспортной полиции задержали 45-летнюю жительницу Омска, которая, вопреки правилам, выпустила свою собаку из переноски в салон самолета. Отмечалось, что во время полета женщина игнорировала неоднократные требования экипажа вернуть питомца в сумку-переноску, а затем начала нецензурно выражаться в адрес окружающих и бортпроводников.