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Врач перечислила признаки начинающегося инсульта

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Распознать начинающийся инсульт можно по ряду признаков, среди которых головная боль, нарушенные координация, мышление, речь, а также «кривая улыбка». Об этом 29 октября рассказала заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-невролог Татьяна Маневич.

При проявлении подобных симптомов необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, добавила она.

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«Признаками начинающегося инсульта могут быть сильная головная боль, нарушение мышления и речи. Возникает слабость и неловкость в конечностях: например, человек не может одновременно поднять обе руки», — приводит ее слова «РИА Новости».

По словам врача, у человека, переживающего инсульт, могут наблюдаться головокружение, онемение ног, рук и лица и даже «кривая улыбка», то есть перекос одной части лица. Кроме того, нарушается координация движений и происходит двоение перед глазами.

В таких случаях, отметила Маневич, необходим вызов врача для того, чтобы больного доставить в больницу.

До приезда скорой можно оказать первую помощь, обеспечив человеку доступ к свежему воздуху, сняв тесную одежду, а также повернув голову набок, посоветовала эксперт.

О самостоятельном лечении на дому следует забыть, чтобы не допустить серьезных повреждений головного мозга, предупредила она.

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом.

20 октября ученые озвучили меню, позволяющее снизить риск возникновения инсульта. Так, рацион с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров связан с данным заболеванием. Кроме того, эксперты рекомендовали не злоупотреблять солью из-за ее способности повышать артериальное давление.

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